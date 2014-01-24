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На участке КАД Петербурга запретят движение грузовых авто с 18 по 21 июня
Сегодня, 11:51
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На участке КАД Петербурга запретят движение грузовых авто с 18 по 21 июня

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Это связано с проведением ПМЭФ.

На участке Кольцевой автодороги в связи с проведением Петербургского международного экономического форума в период с 18 по 21 июня запретят движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Речь идет об участке от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до развязки на пересечении с дорогой "Марьино — Ропша", с 60-го по 94-й километр. На месте установят временные технические средства организации движения. 

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее мы рассказывали о том, что с 27 и 28 мая движение ограничат в Колпинском, Красногвардейском и Приморском районах Петербурга. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: кад, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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