С 27 и 28 мая движение ограничат в трех районах Петербурга

Речь идет о Колпинском, Красногвардейском и Приморском районах.

Дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 27 и 28 мая, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Колпинском районе с 28 мая по 11 июня в связи с производством работ по строительству инженерных сетей затруднится проезд по улице Труда в Петро-Славянке от Московской улицы до Тверской улицы, с закрытием движения по Тверской улице в створе улицы Труда.

В Красногвардейском районе с 27 мая до 18 июня пройдет ремонт дорожного покрытия, из-за чего ограничивается проезд по Колтушскому путепроводу.

А в Приморском районе с 27 мая по 30 июня по этой же причине затруднится движение по Липовой аллее от Приморского шоссе до железнодорожного переезда, по Торфяной дороге от переезда до Богатырского проспекта, включая перекрестки.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Шушарах продолжается капитальный ремонт дорог.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга