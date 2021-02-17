В Шушарах продолжается капитальный ремонт дорог

Развитие дорожной сети в пос. Шушары продолжается с целью обеспечения транспортной доступности и безопасного передвижения пешеходов.

На съезде с Московского ш. на Школьную ул. до конца мая здесь будет производиться укладка асфальта. Движение транспорта на въездах и выездах откроется 26 мая. С 23 мая и в выходные дни дорожники будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить 26 мая автомобилистам комфортный проезд.

На улице Первомайской от Новгородского пр. до Вишерской ул. идут работы по переустройству тепловой сети и укладке нижних и верхних слоев асфальтобетона. Завершение данных видов работ запланировано на середину июня.

В июне работы будут проводиться на двух других участках улицы Первомайской, на одном из них - от д. 5 по Первомайской ул. до Пушкинской ул. - полностью открыть движение планируется в середине июня, и все связанные с работами ограничения будут сняты.

На другом участке Первомайской улицы - от Вишерской ул. до Окуловской ул. - планируется к осени открыть на участке рабочее движение.

В июле планируется приступить к капитальному ремонту улицы Вишерской от Пушкинской ул. до Школьной ул. Завершение работ запланировано на 2026 год.

Ранее мы сообщили о том, что на участке проспекта Тореза укладывают асфальт.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга