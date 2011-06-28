На участке проспекта Тореза укладывают асфальт

В процессе обновления подвергнется замене проезжая часть площадью более 103 тысяч квадратных метров.

Ремонтные работы продолжаются на севере Петербурга: специалисты приступили к реконструкции проспекта Тореза. Рабочие уже начали укладку свежего асфальтобетонного покрытия на протяжении четырёхкилометрового участка, сообщает "Вечерний Петербург", ссылаясь на в пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В процессе обновления подвергнется замене проезжая часть площадью более 103 тысяч квадратных метров. Проспект Тореза является ключевой магистралью в Выборгском районе нашего города, протянувшись от площади Мужества до пересечения с проспектами Энгельса и Северным. Здесь расположены важные медицинские учреждения, такие как Клиническая больница РАН, Городская туберкулезная больница № 2 и Институт эволюционной физиологии и биохимии имени академика Ивана Петровича Сеченова, уточняют в ведомстве.

Важно напомнить, что до конца июня текущего года, а точнее до 30 июня, на данном участке проспекта Тореза временно ограничен проезд автотранспорта, включая прилегающие боковые подъезды и пересекающиеся дороги.

Ранее мы сообщили о том, что на Крестовском острове завершился ремонт Морского проспекта.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга