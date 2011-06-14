На Крестовском острове завершился ремонт Морского проспекта

Специалисты привели в порядок более 1 км дорожного полотна.

В Петроградском районе Петербурга подошел к концу ремонт Морского проспекта, одной из ключевых магистралей Крестовского острова. Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

Специалисты привели в порядок более 1 км дорожного полотна, что составляет около 19 тысяч квадратных метров проезжей части. Помимо этого, обновлено 8 тысяч квадратных метров тротуаров, заменены люки колодцев и частично заменен бордюрный камень.

Велосипедные дорожки, интегрированные в проезжую часть Морского проспекта, также были обновлены. Завершающим этапом стало нанесение современной разметки.

На Морском проспекте располагаются несколько детских садов и школ, Городская клиническая больница № 31, а также вестибюль станции метро "Крестовский остров".

Сейчас магистраль, как и большинство улиц Крестовского острова, ведёт к Приморскому парку Победы, который был открыт в честь морских побед в Великой Отечественной войне.

В это же время в Петродворцовом районе специалисты приступили к замене дорожного покрытия на улице Красного Флота протяженностью порядка 1 км.

Фото: КРТИ