С ноября попасть в общественные места Петербурга можно будет только по QR-коду

Также усилится контроль за соблюдением антиковидных мер.

Администрация Петербурга сообщила о введении новых ограничений в городе. Так, с ноября попасть в общественные места можно будет только при наличии QR-кода. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Ограничения распространяются на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек. С 1 ноября посетителям (за исключением детей до 18 лет) необходимо будет предъявить QR-код о полном курсе вакцинации, либо о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.

С 15 ноября QR-коды нужно будет предъявлять в бассейнах, фитнес-центрах, театрах, музеях, в кино, на выставках, концертах и в загсе.

С 1 декабря ограничения распространятся на посетителей заведений общепита, магазинов, ТЦ, домов отдыха и отелей.

Работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим сотрудников старше 60 лет. Усилится контроль за соблюдением антиковидных мер: наличием маски и перчаток, дезинфекции и санобработки в помещениях.

Ранее мы писали, что в петербургских почтовых отделениях могут появиться пункты вакцинации.

Фото: pexels.com