В петербургских почтовых отделениях могут появиться пункты вакцинации

Также крупный пункт может открыться в одном из торговых центров города.

В петербургских почтовых отделениях могут появиться новые пункты вакцинации. Об этом 18 октября "Комсомольской правде" рассказал руководитель городского Центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

Сейчас обсуждается вопрос с тем, чтобы открыть новые пункты вакцинации в почтовых отделениях, а также создать еще один крупный пункт в одном из городских торговых центров. Дмитрий Ченцов, руководитель городского Центра медицинской профилактики

Тем временем в Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. В связи с ростом заболеваемости ковидом в городе ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан, а также дополнительные коронавирусные ограничения.

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