В петербургских почтовых отделениях могут появиться пункты вакцинации

В петербургских почтовых отделениях могут появиться новые пункты вакцинации. Об этом 18 октября "Комсомольской правде" рассказал руководитель городского Центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.
Сейчас обсуждается вопрос с тем, чтобы открыть новые пункты вакцинации в почтовых отделениях, а также создать еще один крупный пункт в одном из городских торговых центров.
Дмитрий Ченцов, руководитель городского Центра медицинской профилактики
Тем временем в Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. В связи с ростом заболеваемости ковидом в городе ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан, а также дополнительные коронавирусные ограничения.
Фото: pexels.com
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