Сенатор Шейкин: применение QR-кода паспорта поможет защитить данные

В Совете Федерации рассказали, что сейчас власти занимаются технической донастройкой техническая возможности гражданина использовать QR-код на паспорт.

Использование QR-кода, который можно будет сгенерировать на едином онлайн-сервисе "Госуслуг" и использовать наравне с физическим паспортом гражданина, позволит федеральному правительству защитить персональные данные пользователей от возможных преступлений аферистов. Соответствующий комментарий журналистам информационного издания "ТАСС" сделал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента Артем Шейкин.Сенатор уточнил, что сейчас при заселении в гостиницы у человека забирают паспорт для сканирования. В результате нечистый на руку персонал заведения может взять кредит на потерпевшего. Однако в случае с QR-кодом сделать это не получится, так как сведения там будут ограничены. Если говорить о покупках в магазинах продукции категории 18+, то продавец увидит только дату рождения человека, а также ФИО и фотографию.

Потому что носить все время с собой паспорт не всегда удобно. <...> Эта услуга будет необязательная, добровольная. Каждый человек может выбирать: либо может предъявлять паспорт, либо предъявлять QR-код, который будет образовываться в "Госуслугах". Артем Шейкин, сенатор

Напомним, что на первом этапе QR-код в России властями планируется разрешить применять в магазинах при покупке товаров 18+, а также при проходе на мероприятия с ограничениями по возрасту в кинотеатрах или музеях, для входа в офисные центры с пропускной системой. Кроме этого воспользоваться таким кодом можно будет при отправке или получении посылок и заказных писем. Затем ожидается, что QR-кода можно будет использовать в организациях финансового рынка, для получения некоторых услуг в МФЦ, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях и при заселении постояльца в гостиницы.

В Госдуме объяснили запрет с 2026 года на выезд детей без загранпаспорта.

Фото: Telegram / ТАСС