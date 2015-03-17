В Госдуме объяснили запрет с 2026 года на выезд детей без загранпаспорта

Сергей Кривоносов рассказал о том, что государство не хочет допускать лазейку по нехаконному вывозу детей из России.

В Государственной думе объяснили запрет с 20 января 2026 года на выезд с российской территории детей без заграничного паспорта. Заместитель председателя профильного комитета по туризму Сергей Кривоносов сообщил журналистам информационного агентства "ТАСС" о том, что такая мера необходима для того, чтобы власти могли исключить возможность незаконного вывоза несовершеннолетних за пределы страны. В настоящее время дети до 14 лет могут выезжать по свидетельству о рождении в пять стран - Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

С 20 января 2026 года детям до 14 лет, которые выезжают из России в эти страны, будет необходим заграничный паспорт. Свидетельство о рождении перестает быть достаточным документом для пересечения границы в этих направлениях. Это значит, что без загранпаспорта ребенка просто не выпустят из страны, даже если он путешествует вместе с родителями. Сергей Кривоносов, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты объяснил, что детям, которые уже выехали по свидетельству о рождении до этой даты, будет разрешено вернуться по нему же обратно домой. Сергей Кривоносов уточнил, что свидетельство о рождении не содержит фотографии, поэтому по такому документу невозможно достоверно подтвердить личность ребенка. В связи с существующей проблемой министерство по иностранным делам решило ввести единый порядок выезда, позволяющий исключить случаи незаконного вывоза несовершеннолетних за границу. Однако законодатель заметил, что в поездку все равно, кроме загранпаспорта, следует иметь при себе свидетельство о рождении ребенка. В особенности это касается случаев, когда у ребенка и родителя разные фамилии. Этот документ может понадобиться в отеле, при оформлении страховки или медицинской помощи.

