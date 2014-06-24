Захарова предупредила об изменениях для выезжающих с детьми в Белоруссию

В МИД РФ уточнили, что новые правила будут действовать на въезд и выезд также из Абхазии, Южной Осетии, Киргизии и Казахстана.

Родителям несовершеннолетних граждан России следует заранее оформлять заграничный паспорт на ребенка при поездке за рубеж. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 18 сентября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в Москве. Таким образом чиновница прокомментировала изменения для тех, кто выезжает за пределы страны на территорию Белоруссии.

Лучше для выезда за рубеж оформлять детям загранпаспорт сразу. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Известно, что с 20 января 2026 года свидетельства о рождении исключаются из перечня документов, с которыми граждане в возрасте до 14 лет смогут выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. При этом въезжать в Россию по свидетельству о рождении смогут лишь те дети, которые выехали за границу до указанной даты. Вместе с тем со следующего года также прекратится оформление свидетельств на въезд в консульствах при утрате или порче документа. Загранпаспорт России можно будет оформить только по личному заявлению законного представителя ребенка. Речь идет о родителях, усыновителях, опекунах или попечителях.

Фото и видео: МИД России