Уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ) продолжается путем "мем-канонизации" властей с Банковой улицы. Соответствующее заявление сделала официальный пресс-секретарь российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в собственном Telegram-канале. Дипломат обратила внимание на обложку одного из журналов соседнего государства, где лидер киевского режима Владимир Зеленский и глава президентского офиса Андрей Ермак изображены в виде святых.

Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией упырей. Видимо, украинское СМИ аккуратно намекает, что народ готов даже на это, лишь бы режим отлетел. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото: МИД России, Telegram / Мария Захарова