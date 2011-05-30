Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила проблему обезлюживания территорий в России. Об этом она заявила на выступлении в рамках форума "Малая родина - сила России".

По словам Матвиенко, эта проблема является стратегической угрозой для страны. Она призвала добиваться, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах, а строили по всей стране просторные дома. Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия исторически не является "страной агломераций и мегаполисов".

Нам нужно добиваться равномерного расселения, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи — таким, на мой взгляд, должен быть образ будущего. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

