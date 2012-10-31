Матвиенко выразила соболезнования Басилашвили в связи со смертью Галины Мшанской

Спикер Совфеда назвала ушедшую легендой Петербурга и блестящим эрудитом.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования народному артисту СССР Олегу Басилашвили в связи с кончиной его супруги, журналиста и телеведущей Галины Мшанской. Она назвала уход близкого человека личной трагедией и отметила огромный вклад Мшанской в культуру Северной столицы.

Текст соболезнования опубликован на сайте Совета Федерации. Матвиенко подчеркнула, что Мшанская была легендой Петербурга, блестящим эрудитом, подвижником своего дела и вдохновителем для многих людей в сфере культуры и искусства.

Уход из жизни родного и близкого человека, который был рядом десятилетия, — это личная трагедия, огромная боль, и ее не умаляет даже время. Но все хорошее и светлое, что связано с ним, остается в нашем сердце и памяти. Валентина Матвиенко, председатель СФ РФ

По словам Матвиенко, вклад Галины Мшанской в развитие петербургского телевидения и культуры Северной столицы в целом поистине уникален и бесценен. Она обладала качествами, присущими не каждому, — мудростью, отзывчивостью, умением понимать людей, всегда находилась в творческом поиске, стремилась сделать мир лучше и добрее.

Мы будем вспоминать Галину Евгеньевну с неизменным теплом и благодарностью. Я искренне скорблю вместе с вами. Валентина Матвиенко, председатель СФ РФ

Галина Мшанская скончалась 19 марта на 85-м году жизни . Более полувека она была рядом с Олегом Басилашвили — вместе они прожили 54 года. Журналистка и телеведущая много лет проработала на Ленинградском телевидении, вела авторские программы о культуре и искусстве. Прощание с ней пройдёт 21 марта в Александро-Невской лавре.

Фото: council.gov.ru