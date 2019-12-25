В Петербурге свободны 36% коронавирусных коек

Смольный опубликовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Петербурге. В инфекционных стационарах занято 7767 коек для больных COVID-19 и пневмонией.
За сутки в больницы поступили 362 человека, еще 138 выписались. В реанимации находятся 736 человек, 385 человек подключены к ИВЛ. Коечный фонд свободен на 36%. На дому от COVID-19 лечатся более 37,5 тыс. человек.
За сутки тест на коронавирус сдали 23321 человек. В городе зарегистрировали еще 2693 случая заболевания, 1102 человека были выписаны за сутки по выздоровлению. 65 человек скончались.
Напомним, с 30 октября усиливаются ограничительные меры. До 7 ноября не будут работать ТЦ, салоны красоты, фитнес-центры, бассейны.
Фото: Piter.TV
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