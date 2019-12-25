В Петербурге увеличили план вакцинации от COVID-19 до 3,5 млн человек

Вакцинированными должны быть 65% населения.

В Петербурге необходимо привить от коронавируса 65% населения (3,5 млн человек). Об этом "Интерфаксу" рассказали в комитете по здравоохранению.

Ранее Минздрав представил план по вакцинации, согласно которому в городе к 31 августа необходимо было привить 2,6 млн человек (60% населения). Еще в середине августа губернатор Александр Беглов выразил свое недовольство темпами вакцинации от ковида. На тот момент в сутки вакцинировались от 20 до 30 тысяч человек. Но глава города не терял надежду на формирование коллективного иммунитета до начала осеннего сезона ОРВИ.

Однако все-таки Петербург не выработал коллективный иммунитет от COVID-19 до начала сезона ОРВИ. По данным на 22 сентября, в городе первично привито 1 540 084 человека, из них 1 616 887 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Фото: Piter.tv