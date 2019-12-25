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В Петербурге полностью завершили вакцинацию 26% взрослого населения
Сегодня, 16:54
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В Петербурге полностью завершили вакцинацию 26% взрослого населения

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На сегодня ежедневно вакцинируются 16 тыс. человек.

В Петербурге полностью завершили вакцинацию от коронавируса 26% взрослого населения, а первым компонентом препарата привились 32% петербуржцев. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия во время круглого стола "Вакцинация против коронавирусной инфекции", который организовало издание "Деловой Петербург". 

По словам Чхинджерия, чтобы избежать локдауна, необходимо привить 60% жителей Северной столицы (2 670 615 человек) до 31 августа. Она добавила, что на сегодня ежедневно вакцинируются 16 тыс. человек.

Ранее мы писали, что требование о вакцинации и COVID-тестах указали в сотне вакансий Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, ирина чхинджерия, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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