Требование о вакцинации и COVID-тестах указали в сотне вакансий Петербурга

За май и июнь петербуржцы обновили более 400 тысяч резюме.

Во вторник, 29 июня, специалисты hh.ru. поделились данными анализа за май и июнь, согласно которым жители Петербурга обновили более 400 тысяч резюме, около 2,1 тысячи были с пометками про антитела, вакцинацию и коронавирус. Показатель составил 1,5% от общего числа анкет в городе. Об этом сообщили "Невские новости".

Работники сервиса предполагают, что соискатели думают, что такие отметки повышают их шансы быстрее найти новую работу, поскольку им не нужно тратить время на вакцинацию.

Безусловно, для ряда профессий, для которых вакцинация положена, наличие информации о вакцинации может стать плюсом для кандидата отметили в hh.ru

В то же время работодатели указывают возможную вакцинацию или оплату тестов на коронавирус для будущих сотрудников реже: в июне таких вакансий было опубликовано около сотни.

Также аналитиками было проведено исследование, в котором поучаствовали 4 тысячи респондентов. Отмечается, что 41% ответивших высказались против решения об обязательной вакцинации 60 % сотрудников определенных сфер, 21% одобряют обязательную вакцинацию.

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