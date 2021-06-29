Шляхто рассказал, являются ли аллергия и астма противопоказаниями к вакцинации от COVID-19

Обычная аллергия вакцинации не помеха, считает Шляхто.

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава РФ Евгений Шляхто в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса тем, у кого есть аллергия или астма.

Сама аллергия противопоказанием не является, но отказаться от прививки можно при анафилактическом шоке или отеке Квинке в прошлом. Обычная аллергия вакцинации не помеха, считает Шляхто.

Также специалист отметил, что эффективно прививаются и люди с астмой, потому что для них защита от COVID-19 особенно важна.

В Петербурге суточный показатель госпитализаций с COVID-19 достиг тысячи человек.

Фото: Piter.tv