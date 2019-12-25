В Петербурге суточный показатель госпитализаций с COVID-19 достиг тысячи человек

Также в городе увеличилась доля госпитализаций пациентов в возрасте от 20 до 40 лет.

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге выросло до тысячи в сутки. Об этом заявил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург"

В таких ситуациях возможно временами скопление машин скорой помощи. Дмитрий Лисовец, председатель Комитета по здравоохранению

При этом, все равно более двух часов машины скорой у больниц не стоят. Также у больниц есть установка, что вне зависимости от того, какое количество машин скорой находится у приемного отделения, последняя из них должна передать пациента не позже чем через час после приезда.

Также Лисовец отметил, что в городе увеличилась доля госпитализаций пациентов в возрасте от 20 до 40 лет. Для некоторых из них болезнь также заканчивается фатально.

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Фото: Piter.tv