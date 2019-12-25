Математики СПбГУ: следующий пик заболеваемости COVID-19 в России придется на конец июня

Данные постоянно обновляются. что позволяет более точно спрогнозировать развитие коронавируса в будущем.

Математики Санкт-Петербургского государственного университета заявили, что следующий пик заболеваемости COVID-19 в России придется на конец июня. Специалисты рассказали, что в сутки могут болеть более 21 тыс. человек, а одновременно – порядка 420 тыс. человек.

Руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ и соавтор новой математической модели распространения коронавирусной инфекции Виктор Захаров считает, что рост заболеваемости коронавирусом связан не только с новыми штаммами, но и с низким темпом вакцинации.

Чтобы снижать пики заболеваемости и количество болеющих людей, требуется вакцинация — это инструмент сдерживания эпидемии, который, как видно на примере европейских стран, успешно применяется, – говорится в сообщении.

Ученые Центра интеллектуальной логистики СПбГУ изучают модель прогнозирования развития эпидемии CBRR, которая основана на данных стран мира, где инфекция начала распространяться раньше.

Ранее врач рассказал, почему онкобольным необходимо вакцинироваться от коронавируса.

Фото: Piter.tv