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Врач: онкобольным необходимо вакцинироваться от COVID-19
Сегодня, 17:32
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Врач: онкобольным необходимо вакцинироваться от COVID-19

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Специалист считает, что онкобольным можно вакцинироваться на любой стадии болезни.

Директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологического) Владимир Моисеенко рассказал, почему онкобольным необходимо вакцинироваться от коронавируса. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает "Петербургский дневник".

По словам врача, онкобольные легче переносят коронавирус, чем молодые люди с хорошим иммунитетом. Поскольку пациенты проходят курс химиотерапии, и иммунитет и так подавлен. 

Специалист считает, что онкобольным можно вакцинироваться на любой стадии болезни. Моисеенко добавил, что для некоторых видов опухолей вакцинация вовсе необходима.

Ранее вирусолог назвал причину нового всплеска COVID-19 в РФ.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, врач, окнобольные
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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