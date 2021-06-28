Врач: онкобольным необходимо вакцинироваться от COVID-19

Специалист считает, что онкобольным можно вакцинироваться на любой стадии болезни.

Директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологического) Владимир Моисеенко рассказал, почему онкобольным необходимо вакцинироваться от коронавируса. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает "Петербургский дневник".

По словам врача, онкобольные легче переносят коронавирус, чем молодые люди с хорошим иммунитетом. Поскольку пациенты проходят курс химиотерапии, и иммунитет и так подавлен.

Специалист считает, что онкобольным можно вакцинироваться на любой стадии болезни. Моисеенко добавил, что для некоторых видов опухолей вакцинация вовсе необходима.

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Фото: Piter.tv