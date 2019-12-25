Вирусолог назвал причину нового всплеска COVID-19 в РФ

Вирусолог, член-корреспондент Российской Академии Наук Сергей Нетесов заявил, что заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц вируса. Об этом он сказал в интервью Ленте.ру.
По его словам, нынешняя эпидемиологическая обстановка в российской столице является очень тяжелой.
Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет.
Сергей Нетесов, вирусолог
Он подчеркнул, что индийский штамм COVID-19 является более заразным, чем другие мутации. По словам эксперта, если заболевший уханьским вариантом мог заразить двух-трех человек, то инфицированный новым штаммом вируса – пять-шесть.
Кроме того, причиной резкого всплеска заболеваемости COVID-19 специалист назвал недостаточно серьезное отношение жителей России к средствам индивидуальной защиты – маскам и антисептикам. Единственным способом сократить число заражений, по словам Нетесова, является интенсивная вакцинация.
Ранее в Забайкалье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников десяти сфер.
Фото: pixabay.com
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