Вирусолог назвал причину нового всплеска COVID-19 в РФ

По его словам, в настоящее время ситуация с коронавирусом в Москве остается очень тяжелой.

Вирусолог, член-корреспондент Российской Академии Наук Сергей Нетесов заявил, что заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц вируса. Об этом он сказал в интервью Ленте.ру.

По его словам, нынешняя эпидемиологическая обстановка в российской столице является очень тяжелой.

Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет. Сергей Нетесов, вирусолог

Он подчеркнул, что индийский штамм COVID-19 является более заразным, чем другие мутации. По словам эксперта, если заболевший уханьским вариантом мог заразить двух-трех человек, то инфицированный новым штаммом вируса – пять-шесть.

Кроме того, причиной резкого всплеска заболеваемости COVID-19 специалист назвал недостаточно серьезное отношение жителей России к средствам индивидуальной защиты – маскам и антисептикам. Единственным способом сократить число заражений, по словам Нетесова, является интенсивная вакцинация.

Ранее в Забайкалье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников десяти сфер.

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