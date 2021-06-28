В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников десяти сфер

Согласно постановлению, привиться обязаны 113 тысяч человек.

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю постановило вакцинировать от COVID-19 работников десяти соцсфер. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя краевого управления ведомства Светлану Лапа.

От коронавируса в регионе обязаны привиться 113 тысяч человек. Вакцинации подлежат работники сфер здравоохранения, образования, соцзащиты и соцобслуживания населения, торговли, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи и МФЦ предоставления услуг культуры, досуга и спорта.

Согласно данным ведомства, количество заболеваний COVID-19 в крае выросло в четыре раза в сравнении с прошлым месяцем. Это и побудило главного санитарного врача региона принять меры по введению обязательной вакцинации работников некоторых сфер.

Первый этап вакцинации от коронавируса предполагается осуществить до 27 июля, второй этап – до 28 августа.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести на платной основе вакцинацию от COVID-19 для иностранцев и трудовых мигрантов.

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