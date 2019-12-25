Путин поручил вакцинировать от COVID-19 работающих мигрантов

Вакцинация будет осуществляться на платной основе.

Президент России Владимир Путин поручил провести на платной основе вакцинацию от COVID-19 для иностранцев и трудовых мигрантов. Соответствующие поручения размещено на сайте Кремля. Российский лидер решил предложить данную инициативу по итогам ПМЭФ-2021.

Сообщается, что до конца текущего месяца президент ждет доклад об обеспечении возможности проведения в стране платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев, а к 15 июля - об организации прививочной кампании для трудящихся на территории РФ мигрантов.

Кроме того, глава государства поручил кабинету министров России определить финансирование данной процедуры.

Напомним, Правительство РФ утвердило требования к минимуму знаний для мигрантов. Для возможности получить легальную работу они должны будут подтвердить на экзамене знания по русскому языку, истории России и основам законодательства. Иностранцам нужно изъясняться на русском языка как на иностранном, понимать речь на слух, а также уметь читать и писать.

Ранее мы сообщали, что мигрантов обяжут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания в России.

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