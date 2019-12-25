Мигрантов обяжут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания в России

Документ создан в рамках концепции нового закона о миграции.

Мигрантов обяжут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания, а также по осуществлению трудовой деятельности в РФ. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители пресс-службы правоохранительных органов. Чиновники объяснили, что введение нового документа предусмотрено концепцией федерального закона о миграции.

Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия в целях информирования иностранного гражданина о правилах въезда, выезда из РФ, пребывания в РФ, об установленных ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения. источник агентства

В МВД России рассказали, что мигрант будет подписывать "соглашение о лояльности", подтверждая представителям закона свою информированность о своих правах и обязанностях. Иностранец будет давать согласие о том, что он не причинит ущерб стране. Также с него будет взято обещание оплатить расходы, которые могут возникнуть из-за высылки за пределы РФ, если он нарушит условия соглашения.

Кабмин утвердил требования к минимуму знаний для мигрантов.

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