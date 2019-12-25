Кабмин утвердил требования к минимуму знаний для мигрантов

Иностранцы для работы в России должны будут изъясняться на русском как на иностранном.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил требования к уровню минимальных знаний для иностранцев, претендующих на работу в России. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Мигранты, чтобы устроиться на работу, должны будут подтвердить на экзамене знания по русскому языку, истории России и основам законодательства. Иностранцам нужно изъясняться на русском языка как на иностранном, понимать речь на слух, уметь читать и писать (заполнять бланки анкеты).

Для сдачи экзамена по истории России мигрантам нужно знать основные события и факты, названия крупных городов. Кроме того, иностранцам необходимо ознакомиться с основными правами, свободами и обязанностями гражданина РФ, а также с правилами временного пребывания на территории страны и основными нарушениями, за которые можно понести наказание.

Ранее мы сообщали, что десятки мигрантов стояли в очереди у Единого миграционного центра в Петербурге

Фото: pixabay