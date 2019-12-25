Десятки мигрантов стояли в очереди у Единого миграционного центра в Петербурге

Как заявили сами граждане, они стоят в очереди, чтобы получить разрешение на работу.

Десятки мигрантов собрались у Единого миграционного центра (ЕМЦ), расположенного на улице Красного Текстильщика в Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка" в понедельник, 31 мая.

Как заявили сами мигранты, они стоят в очереди, чтобы получить разрешение на работу. Граждане отметили, что раньше очередь была электронной. Люди ждали своей очереди также и на соседних улицах города.

В комитете по внешним связям города рассказали, что данная ситуация связана с завершением моратория, введенного в прошлом году для граждан СНГ из-за всемирной пандемии по коронавирусу.

Ранее Piter.tv писал, что мигранты пытались спрятаться от полицейских в строящемся доме, но их все равно нашли.

Фото: yandex.ru/maps