Десятки мигрантов стояли в очереди у Единого миграционного центра в Петербурге

Десятки мигрантов собрались у Единого миграционного центра (ЕМЦ), расположенного на улице Красного Текстильщика в Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка" в понедельник, 31 мая.
Как заявили сами мигранты, они стоят в очереди, чтобы получить разрешение на работу. Граждане отметили, что раньше очередь была электронной. Люди ждали своей очереди также и на соседних улицах города.
В комитете по внешним связям города рассказали, что данная ситуация связана с завершением моратория, введенного в прошлом году для граждан СНГ из-за всемирной пандемии по коронавирусу.
Ранее Piter.tv писал, что мигранты пытались спрятаться от полицейских в строящемся доме, но их все равно нашли.
Фото: yandex.ru/maps
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