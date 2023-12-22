Восемь мигрантов выдворили из России после рейда в Мариуполе

Денис Пушилин опубликовал видеозапись рейда в ДНР.

По результатам фильтрационно-проверочных мероприятий в городе Мариуполе восемь мигрантов были выдворены с российской территории. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ России по Донецкой народной республики. Иностранцы привлечены к ответственности по статье за несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию страны или режима проживания.

К административной ответственности по части 1 статьи 18.8 и части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ привлечены 20 мигрантов, восемь из которых выдворены за пределы России. пресс-релиз УФСБ РФ

Напомним, что в конце марта текущего года Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры России, поручил специалистам из надзорного ведомства держать под контролем сферу миграции, а также дополнительно продумать систему превентивных профилактических мер по надзору за иностранцами в стране.

Патенты петербургских мигрантов, не устроившихся на работу, аннулируют.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.