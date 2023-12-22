Восемь мигрантов выдворили из России после рейда в Мариуполе

По результатам фильтрационно-проверочных мероприятий в городе Мариуполе восемь мигрантов были выдворены с российской территории. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ России по Донецкой народной республики. Иностранцы привлечены к ответственности по статье за несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию страны или режима проживания.
К административной ответственности по части 1 статьи 18.8 и части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ привлечены 20 мигрантов, восемь из которых выдворены за пределы России.
пресс-релиз УФСБ РФ
Напомним, что в конце марта текущего года Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры России, поручил специалистам из надзорного ведомства держать под контролем сферу миграции, а также дополнительно продумать систему превентивных профилактических мер по надзору за иностранцами в стране.
Патенты петербургских мигрантов, не устроившихся на работу, аннулируют.
Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.
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