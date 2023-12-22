В Курганской области задержали двух разыскиваемых Интерполом иностранцев

Ирина Волк рассказала о возможности экстрадиции иностранцев.

Двух иностранцев, которые обвиняются в торговле людьми и разыскиваются Интерполом, задержали российские правоохранительные органы на территории Курганской области. Соответствующей информацией в собственном Telegram-канале поделилась официальный представитель МВД Ирина Волк. Известно, что представители Центра по противодействию экстремизму по региону совместно с оперативниками из управления уголовного розыска задержали злоумышленников. Один из подозреваемых мужчин находился на территории страны нелегально. Теперь фигуранты расследования заключены под стражу. Полицией решается вопрос об экстрадиции иностранцев.

Мои коллеги задержали двух братьев-иностранцев, которые находились в розыске за торговлю людьми и грабеж. На родине в отношении мужчин возбуждены уголовные дела о торговле людьми и грабеже. Они скрылись. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

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Фото и видео: МВД Медиа