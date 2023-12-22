МВД России публикует видео опроса подозреваемого в убийстве, совершенном в Сочи в 2000 году

Ирина Волк рассказала об успехе в расследовании уголовных дел прошлых лет.

Российские правоохранительные органы публикуют видеозапись допроса подозреваемого в убийстве, совершенном в Сочи в 2000 году. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что работа велась совместно коллегами из Саратовской области и Краснодарского края. Фигурантом расследования стал ранее неоднократно судимый житель. По предварительным данным, 21-летний молодой человек арендовал комнату у 75-летней пенсионерки. Он знал о том, что пожилая женщина хранит у себя ювелирные изделия. Злоумышленник решился на кражу, но в момент совершения преступления его застала владелица помещения.

Чтобы скрыть преступление, мужчина нанес ей несколько ударов молотком. От полученных травм головы женщина скончалась, а фигурант вместе с похищенным скрылся. пресс-служба МВД РФ по региону

Полиция не смогла задержать убийцу по горячим следам. Однако во время расследования уголовных дел прошлых лет представители МВД, Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра Следственного комитета страны нашли след подозреваемого. Сейчас ведется дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый находится под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа