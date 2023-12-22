Двое автоинспекторов в Пскове спасли людей из горящего дома

Из воспламенившегося дома удалось эвакуировать четырех человек.

На территории Псковской области сотрудники Государственной автомобильной инспекции спасли из пожара четверых граждан. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что сотрудники ГИБДД патрулировали участок, когда получили от дежурной службы информацию о возгорании в частном жилом здании, расположенного по улице Нововосковая в городе Псков. В результате лейтенант полиции Владимир Кирсанов и старший лейтенант полиции Вячеслав Ефимов прибыли на место происшествия. Они помогли выбраться из горящего здания двум потерпевшим. Мужчины сообщили сотрудникам полиции, что в помещении остались еще два человека. Речь шла о мужчине, а также женщине, которая самостоятельно не способна передвигаться.

Полицейские совместно с очевидцами через окно они эвакуировали находящихся в горящем доме людей, после чего оказали им первую помощь. В результате грамотных и самоотверженных действий трагедии удалось избежать пресс-служба МВД РФ по региону

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Фото и видео: МВД Медиа