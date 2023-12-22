В Москве работники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов

Ирина Волк рассказала о том, что мошенники использовали личные данные клиентов.

Российские правоохранительные органы задержали четырех работников сотовой связи по столичному региону страны, которые незаконно оформляли кредиты на клиентов. В настоящее время установлено 280 криминальных эпизодов. Потерпевшие потеряли в общей сложности восемь миллионов рублей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Используя корпоративную базу данных, злоумышленники получали информацию о клиентах, а затем оформляли на них кредиты для приобретения сотовых телефонов и аксессуаров. Ирина Волк, пресс-секретарь полиции

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ за мошенничество. Все расследования объединены в единое делопроизводство.

В Костромской области найдены подростки, работавшие на телефонных мошенников.

Фото и видео: МВД Медиа