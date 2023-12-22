В Костромской области найдены подростки, работавшие на телефонных мошенников

Полиция раскрыла криминальную схему в регионе.

На территории Костромской области российские правоохранительные органы задержали двух подростков, которые причастны к работе телефонных мошенников. В пресс-службе регионального управления МВд уточнили, что дети задержаны вблизи одного из банкоматов, расположенного в городе Макарьев. Оперативники получили сведения о том, что несовершеннолетние работают на аферистов, действовавших с потерпевшими по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". При себе у молодого человека, которого сопровождала его сверстница, находилось 500 тысяч рублей. Происхождение денег школьники не смогли объяснить, после чего были доставлены в отделение полиции.

Парень рассказал, что в социальной сети откликнулся на объявление о работе курьером за вознаграждение. Школьник посетил Нижегородскую область, где забрал у двух пожилых граждан наличность, перечислил её на третьи счета, а затем вернулся домой. пресс-служба МВД РФ

Спустя некоторое время с аналогичной целью юноша отправился в город Макарьев, а также пригласил с собой в эту поездку знакомую. Вместе подростки пришли по месту проживания трёх пенсионеров, у которых молодой человек получил в общей сумме 962 тысячи рублей. Дети не успели перечислить через банкомат денежные средства нанимателю. По факту произошедшего ведутся уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ. Вся изъятая часть похищенных денег будет возвращена потерпевшим.

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Фото и видео: МВД Медиа