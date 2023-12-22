Петербургские оперативники задержали двух женщин-наркосбытчиц

Возбуждено уголовное дело о покушении на производство, сбыт или пересылку наркотиков.

В Петербурге оперативники задержали двух женщин-наркосбытчиц. Подробности рассказали в региональном МВД.

В Невском районе полицейские задержали двух женщин (29 и 35 лет). У 29-летней женщины при личном досмотре нашли два прозрачных контейнера с веществом светлого цвета, общей массой около 50 граммов. Экспертиза веществ одного из контейнеров показала, что в нем находится 30,09 грамма мефедрона. Также у женщины обнаружены и изъяты банковские карты и 97 тысяч рублей наличными. Дома у петербурженки нашли электронные весы, упаковочный материал, картонную коробку с 272 пакетами с веществом светлого цвета и ещё 10 пакетов с веществом светлого цвета, в двух из которых находился амфетамин.

Ещё более 170 граммов неизвестных веществ, расфасованных по 184 пакетам, а также электронные весы и упаковочный материал нашли полицейские в квартире 35-летней задержанной. Согласно результатам экспертизы, в двух пакетах лежал амфетамин.

Возбуждено уголовное дело о покушении на производство, сбыт или пересылку наркотиков.

Ранее в Парголово в квартире погибшего петербуржца нашли нарколабораторию.

Видео: МВД