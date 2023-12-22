В Парголово в квартире погибшего петербуржца нашли нарколабораторию

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге полиция проводит проверку по факту обнаружения в квартире умершего нарколаборатории по производству мефедрона. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию в шесть утра 26 марта поступило сообщение о том, что в Парголово под окнами дома 21/3 по улице Федора Абрамова лежит труп мужчины. Правоохранителями было установлено, что 29-летний житель Сестрорецка выпал из окна квартиры, расположенной на 25-ом этаже.

В квартире полицейские обнаружили и изъяли 3 прозрачных пакета с порошкообразным веществом белого цвета, 2 респиратора, электронные весы, 2 пластиковые канистры с прозрачной жидкостью, вакуумный насос, 2 стеклянные бутылки с неизвестной жидкостью внутри и ноутбук. Все изъятые вещества направлены на экспертизу. Экспертиза показала, что в одном из прозрачных пакетов содержится 994,2 грамма мефедрона, а еще в одном – 994,8 грамма прекурсора для получения синтетических наркотических средств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФСБ изъяла у петербуржца 15 кг кокаина, оружие и поддельные документы.

Видео: МВД