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В Новосибирске задержали жителя Томской области, который подозревается в похищении человека в 2011 году

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Ирина Волк раскрыла подробности расследования.

Российские правоохранительные органы и Росгвардия из Томской области в городе Новосибирске задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. По информации от официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в 2011 году  с территории гаражного массива в Северске злоумышленники был похищен местный житель, который занимался вопросами недвижимости. Позже оперативники нашли тело жертвы с признаками насильственной смерти.  По горячим следам далось установить одного из подозреваемых, который в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы. Второму фигуранту расследования удалось скрыться.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативники получили информацию о возможном нахождении мужчины в городе Новосибирске. Он был задержан.

пресс-служба МВД РФ

Следователи установили, что подозреваемый скрылся в другом регионе и пользовался банковскими и сим-картами, оформленными на третьих лиц. Сейчас он отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, мвд, новосибирская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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