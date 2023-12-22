Задержан похититель, который через балкон проник в квартиру в Красногорске

Полиция смогла поймать преступника, забравшегося по решетке на чужой балкон.

Злоумышленник, который через балкон проник в квартиру многоэтажного дома в подмосковном Красногорске, задержан российскими правоохранительными органами. В пресс-службе регионального управления МВД заметили, что по предварительной информации, в вечернее время прохожий, заметив в здании по улице Жуковского приоткрытое окно на втором этаже, принял решение по решетке забраться на незастеклённую лоджию. Затем мужчина нашёл швабру, используя которую, через оконную щель ему удалось открыть балконную дверь. Внутри чужого помещения преступник обыскал территорию. Его добычей стали ноутбук, планшет, зарядное устройство, беспроводные микрофоны и приставка цифрового телевидения. После кражи подозреваемый покинул жилище. Он причинил материальный ущерб потерпевшим владельцам имущества в размере 260 тысяч рублей.

Полицейские нашли по месту жительства мужчины всё похищенное имущество и изъяли для дальнейшего возврата законному владельцу. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 158 УК РФ. Судебная инстанция избрала фигуранту расследования меру пресечения в виде отправки под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа