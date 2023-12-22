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Более 50 самокатчиков нарушили ПДД за сутки в Петербурге
Сегодня, 15:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Более 50 самокатчиков нарушили ПДД за сутки в Петербурге

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Санкции сейчас назначают сами кикшеринговые компании. Кто-то может просто получить штраф, а кто-то может лишиться возможности использовать электросамокаты.

Более 50 нарушений правил пользования электросамокатами зафиксировали в Петербурге 1 мая. Об этом журналистам рассказал директор СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга" Михаил Курдяев.

В Петербурге у всех кикшеринговых компаний есть отслеживание своих самокатов. Также инспекторы патрулируют улицы, когда они видят нарушения, то передают информацию в компанию. Для начала было решено сконцентрировались на простых нарушениях: езда вдвоем, пересечение перекрестков и пешеходных переходов не спешиваясь и ДТП с участием самокатчиков.

Санкции сейчас назначают сами кикшеринговые компании. Кто-то может просто получить штраф, а кто-то может лишиться возможности использовать электросамокаты. Также сейчас развивается взаимодействие с МВД, с ГИБДД в части привязки индивидуальных данных пользователей к ПДД. Также планируется запустить чат-бот, чтобы петербуржцы могли фиксировать нарушения самокатчиков.

Фото: Piter.TV

Теги: кикшеринговые компании, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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