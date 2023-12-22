В Кронштадте задержаны двое налетчиков, напавших на прохожего

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские задержали в Кронштадте двух налетчиков, которые напали на прохожего на Петровской улице. Об этом 5 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Кронштадтского района 2 мая обратился 42-летний горожанин и сообщил, что накануне вечером у дома 7 по Петровской улице его избили и ограбили неизвестные, отобрав мобильный телефон и банковские карты. В тот же день сотрудники уголовного розыска у дома 2 по улице Мануильского по подозрению в совершении этого преступления задержали двух 36-летних местных жителей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Оба ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе, за грабежи.

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Фото: Piter.TV