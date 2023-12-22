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Девушка вытащила из рюкзака пожилой петербурженки кошелек. В нём лежали 44 тысячи рублей

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Подозреваемую задержали по горячим следам.

Полицейские по горячим следам раскрыли карманную кражу у пенсионерки на севере Петербурга. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Вечером 20 апреля у дома по проспекту Науки полицейские по горячим следам задержали 20-летнюю жительницу Тосненского района Ленинградской области. Она подозревается в краже кошелька из рюкзака 78-летней пенсионерки. В кошельке находилось около 44 тысяч рублей. Ранее задержанная уже была неоднократно судима.

О краже пожилая женщина узнала только от полиции, когда её догнал оперативник, а подозреваемую уже задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее в Петергофе мигранта ограбили под угрозой пистолета и палок.

Видео: МВД

Теги: карманная кража, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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