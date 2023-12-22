В Петергофе мигранта ограбили под угрозой пистолета и палок

Также к нему применили физическую силу.

Устанавливаются обстоятельства вооруженного налета на производственной базе в Петродворцовом районе Петербурга.

Как рассказали в МВД, вечером 21 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Петергофе у дома 8 по Ропшинскому шоссе пятеро неизвестных заманили 29-летнего мигранта на промышленную территорию. Там они под угрозой предмета, похожего на пистолет, и палок, применив физическую силу, похитили у пострадавшего 40 тысяч рублей, а также заставили его перевести на неизвестный счет 63 тысячи рублей.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Петербурженка подозревается в убийстве знакомого в коммуналке на проспекте Наставников.

Видео: МВД