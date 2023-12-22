Петербурженка подозревается в убийстве знакомого в коммуналке на проспекте Наставников

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Задержана подозреваемая в убийстве жильца коммуналки на проспекте Наставников, рассказали в пресс-службе МВД.

В полицию 21 апреля обратился петербуржец, сообщивший, что обнаружил на балконе комнаты коммунальной квартиры дома 7/1 по проспекту Наставников труп, накрытый покрывалом.

Было установлено, что на балконе комнаты 12-комнатной коммунальной квартиры с колотым ранением грудной клетки обнаружен труп 49-летнего жителя Вологодской области, арендовавшего комнату.

У дома 4 по Искровскому проспекту ночью 22 апреля по подозрению в совершении данного преступления задержана 46-летняя неработающая петербурженка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее в Петербурге было раскрыто жестокое убийство мужчины восьмилетней давности.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.0)