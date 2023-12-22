В Петербурге раскрыто жестокое убийство мужчины восьмилетней давности

Возле одного из домов в поселке Мартышкино 6 октября 2015 было обнаружено тело 45-летнего мужчины с травмами головы.

В Петербурге раскрыто жестокое убийство мужчины, совершенное более восьми лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возле одного из домов в поселке Мартышкино 6 октября 2015 было обнаружено тело 45-летнего мужчины с травмами головы. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Оперативно раскрыть дело не удалось

Спустя восемь лет полицейские вышли на след предполагаемого убийцы и задержали его в доме на Песочной набережной. Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс своему оппоненту несколько смертельных ударов. Подозреваемый доставлен в следственные органы.

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Фото: Piter.tv