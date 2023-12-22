Тело в простыне пролежало в заброшенном колодце в Сертолово 1,5 года

Подозреваемый до смерти избил свою подругу, а тело сбросил в колодец.

Житель Сертолово 1,5 года прятал мёртвую подругу на дне заброшенного колодца на соседнем участке. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась жительница Сертолово. Она сообщила, что её подруга ушла из дома и не вернулась. Правоохранительные органы после безрезультатных поисков возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Главным подозреваемым стал 53-летний житель Сертолово.

Мужчину изобличили в убийстве и 16 апреля его доставили в отдел полиции на допрос. Он рассказал, как 1,5 года назад во время застолья повздорил со своей подругой и сильно избил её. От полученных травм женщина скончалась. Затем подозреваемый завернул тело в простыню и сбросил в заброшенный колодец, расположенный на соседнем участке.

Ранее в Петербурге раскрыли убийство 34-летней давности на улице Плеханова.

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