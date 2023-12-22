В Петербурге раскрыли убийство 34-летней давности на улице Плеханова

В Петербурге раскрыли убийство 41-летнего мужчины, совершенное в 1989 году, стало известно Piter.tv.
В 1989 году в квартире по улице Плеханова был обнаружен труп мужчины с множеством ножевых ранений в области туловища и груди. Погибшим оказался 41-летний хозяин квартиры. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Тогда установить злоумышленника не удалось. Правоохранители лишь недавно установили причастность к убийству соседа погибшего. Однако он скончался в 1990 году, когда ему было 59 лет.
Ранее стало известно, что иностранец проведёт 8 лет в колонии за то, что выкинул соседа из окна на улице Пилотов.
Фото: Piter.tv
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