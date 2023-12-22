Иностранец проведёт 8 лет в колонии за то, что выкинул соседа из окна на улице Пилотов

Московским районным судом Петербурга вынесен обвинительный приговор в отношении иностранца, выкинувшего соседа из окна. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по СПб.
Следствием и судом установлено, что 45-летний житель Узбекистана 23 июля 2023 года, находясь в коридоре общежития на улице Пилотов, в ходе внезапно возникшего конфликта, на почве личных неприязненных отношений с соседом, нанес ему не менее одного удара рукой в область груди, отчего потерпевший выпал из окна 4 этажа и получил травму, от которой в тот же день скончался в больнице.
Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима.
В Петербурге было раскрыто убийство 20-летней давности в Английском парке.
Видео: ГСУ СК РФ по СПб
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