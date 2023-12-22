Раскрыто убийство 20-летней давности в Английском парке

В 2002 году в парке в Петергофе нашли труп 22-летнего мужчины.

В Петербурге раскрыли убийство 20-летней давности в Английском парке, сообщили в пресс-службе МВД.

В Петергофе 15 августа 2002 года в Английском парке, в 100 метрах от обочины дороги, ведущей в психоневрологический интернат, был обнаружен труп 22-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, но тогда преступника так и не нашли.

Недавно полицейскими была получена оперативная информация о причастности к совершению данного преступления ранее судимого 41-летнего жителя Красносельского района Петербурга. Он был задержан 10 апреля.

Установлено, что подозреваемый 10 августа 2002 года после совместного распития спиртных напитков во время ссоры ударил несколько раз ножом своего собутыльника. Подозреваемый передан в следственные органы.

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Фото: Piter.tv