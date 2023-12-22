  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жительница Кингисеппа почти 5 лет проведет в колонии за убийство сожителя
Сегодня, 10:06
101
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Кингисеппа почти 5 лет проведет в колонии за убийство сожителя

0 0

Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В Кингисеппе женщина признана виновной в гибели сожителя. Подробности сообщили в региональной пресс-службе СК.

Так, 41-летняя жительница Ленобласти признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что 22 октября 2023 года подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры ударила ножом в область груди своего сожителя. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где спустя несколько дней скончался.

Виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: В Тихвине мужчина насиловал свою 17-летнюю родственницу, а затем убил её.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)

Теги: кингисепп, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
sagoka9799
Сегодня 10:45

Финальная распродажа! Японский видеорегистратор в форме зеркала с камерой заднего вида, радар детектором и GPS навигатором всего за 1990 руб.!!!----> https://do.my/fujicar
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии