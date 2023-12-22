Жительница Кингисеппа почти 5 лет проведет в колонии за убийство сожителя

В Кингисеппе женщина признана виновной в гибели сожителя. Подробности сообщили в региональной пресс-службе СК.
Так, 41-летняя жительница Ленобласти признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Следствием установлено, что 22 октября 2023 года подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры ударила ножом в область груди своего сожителя. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где спустя несколько дней скончался.
Виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)
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