В Тихвине мужчина насиловал свою 17-летнюю родственницу, а затем убил её

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Ленинградской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве и половых преступлениях в отношении своей несовершеннолетней родственницы. Об этом сообщили в СК по Ленобласти

Следствием установлено, что обвиняемый неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности своей 17-летней родственницы.

Также мужчина 13 апреля 2023 года в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений толкнул несовершеннолетнюю, в результате чего она упала, скатилась вниз по насыпи железнодорожного моста на берег Улитова Ручья и потеряла сознание. Обвиняемый спустился вниз и задушил девушку. После чего скрылся с места преступления.

Злоумышленник был задержан и под тяжестью собранных доказательств дал признательные показания в убийстве. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее серийный убийца Вороненко сознался в пятом преступлении в Петербурге.

Видео: СК по Ленобласти