Серийный убийца Вороненко сознался в пятом преступлении в Петербурге

Сейчас идут следственные действия, однако признания "петербургского душителя" уже есть.

Серийный убийца Дмитрий Вороненко, который приговорен судом Петербурга к пожизненному заключению, сознался в пятом преступлении. В 2006 году он убил 12-летнюю девочку, пишет "Фонтанка" 29 марта.

По данным издания, заключенного две недели назад этапировали из "Полярной совы" в ЯНАО в "Кресты". Сейчас идут следственные действия, однако признания "петербургского душителя" уже есть.

После ссоры с родителями 12-летняя девочка ушла из дома в сентябре 2006 года. Она находилась в Кировском районе Петербурга. Именно там Дмитрий Вороненко встретился с ребенком.

На данный момент преступник обвинен в четырех убийствах и пяти изнасилованиях, в том числе – несовершеннолетних.

Ранее на Piter.TV: заказное убийство 24-летней давности раскрыто в Петербурге.

Фото: Piter.TV